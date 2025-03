Was für ein Erfolg für den FC Red Bull Salzburg in der UEFA Youth League!

Die "Jungbullen" gewinnen gegen die Altersgenossen von Atletico Madrid mit 2:1 und stehen nach einem harten Schlagabtausch im Viertelfinale. Dabei geht es gleich von Beginn weg turbulent zur Sache, denn vor allem die Mozartstädter handeln sich jede Menge Karten ein.

In Minute 36 kassiert Traore zusätzlich noch die Gelb-Rote Karte, nachdem er seine erste Gelbe in Minute 19 sieht. So gehen die Gastgeber in Unterzahl in die Halbzeitpause.

Salzburg behält in turbulentem Spiel die Oberhand

Kurz nach Wiederbeginn können die "Jungbullen", die über weite Phasen mehr vom Spiel haben, aber trotzdem jubeln: Baidoo netzt nach Brandtner-Vorlage zum 1:0 in Minute 56 ein.

Danach kippt die Partie weiter in Richtung der Salzburger, da Atleticos Jose Fernandez in Minute 61 Aguilar im Sechzehner foult, einen Elfmeter für Salzburg verschuldet und ebenfalls Gelb-Rot sieht und frühzeitig unter die Dusche muss.

Den fälligen Strafstoß verwandelt schließlich Sulzbacher zum 2:0 (62./Elf.). Wenige Minuten später kann Hueso für die Gäste zwar noch auf 1:2 verkürzen (66.), am Ende behält die Elf von Cheftrainer Daniel Beichler allerdings die Nerven und geht als Sieger vom Feld.

Damit steht Salzburg im Viertelfinale der Youth League, wo als nächster Gegner der Sieger aus Sturm Graz gegen Olympiakos Piräus wartet.

