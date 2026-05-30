25 Prozent Ballbesitz: Warum Arsenal kein Spektakel wollte

Der FC Arsenal bleibt auf höchster europäischer Bühne ohne Titel.

Obwohl die "Gunners" diese Champions-League-Saison (nach regulärer Spielzeit) ungeschlagen bleiben, reicht es nicht zum großen Wurf. Stattdessen verteidigt Paris Saint-Germain den Titel in der "Königsklasse" mit einem Sieg nach dem Elfmeterschießen.

Zum Spielbericht >>>

Dabei lief das Endspiel für die Franzosen im Vergleich zur Vorsaison völlig anders. 2025 in München gab es eine 5:0-Machtdemonstration der Enrique-Elf gegen Inter Mailand.

Historischer Tiefstwert

In diesem Jahr war es stattdessen ein enges, umkämpftes Spiel - wenn auch mit völlig unterschiedlichen Herangehensweisen. Arsenal "erreichte" einen historisch niedrigen Ballbesitz-Wert. Nur 25 Prozent waren es am Ende des Spiels, niedriger als seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2003/04 noch nie.

"Sie haben wirklich sehr gut gespielt und es war wirklich schwierig", zollt Luis Enrique Arsenal bei "Sky" Respekt.

"Geschichte geschrieben!" - PSG auf den Spuren von Real Madrid

Eine "glückliche" Führung von Arsenal?

Erschwerend aus Pariser Sicht kam dazu, dass Kai Havertz schon nach sechs Minuten mit einem starken Abschluss das 1:0 erzielte.

Der erste Treffer fiel, nachdem Marquinhos seinen eigenen Mitspieler anschoss. Danach ging der Ball in den Lauf von Havertz, der vor Matvey Safonov cool blieb.

Geht es nach dem spanischen Erfolgstrainer, war das Tor eines der glücklicheren Sorte.