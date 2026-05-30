"Geschichte geschrieben!" - PSG auf den Spuren von Real Madrid

Paris Saint-Germain hat es tatsächlich geschafft!

Als erst zweites Team in der Champions-League-Geschichte verteidigt das Team von Luis Enrique den Henkelpott. Gegen Arsenal steht es nach 120 Minuten noch 1:1, erst im Elfmeterschießen setzt sich PSG mit 4:3 durch.

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Auf dem Titelverteidiger lastete schon vor dem Finale viel Druck, dem wurde allerdings standgehalten. "Dieses Jahr war nicht so einfach. Aber jetzt haben wir es zweimal in Folge gewonnen und gezeigt, dass wir es richtig wollten – vom ersten Tag an. Es ist noch einmal unglaublicher als im Vorjahr", meint der begeisterte PSG-Kapitän Marquinhos bei "CANAL+".

"Ich lebe meinen Traum"

Desire Doue, im Vorjahres-Finale der überragende Mann und auch heuer mit einem verwandelten Elfer wichtig, war ähnlich euphorisch. "Ich denke, wir haben Geschichte geschrieben mit dem Back-to-back-Sieg."

"Ich bin aufgeregt, sehr müde - alles auf einmal. Wir sind wieder Champions!", freute sich Cheftrainer Enrique am "TNT"-Mikro.

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Der spanische Erfolgscoach steht somit bei drei Titeln in der "Königsklasse". Nur noch ein anderer Trainer gewann die Champions League häufiger: Carlo Ancelotti. Mit drei CL-Trophäen steht Enrique nun auf einer Stufe mit Pep Guardiola und Zinedine Zidane.

Die Nachfrage von Steven Gerrard bei "TNT" - ob es mit diesem Team möglich sei, dass er noch zu seinem fünften CL-Titel komme - wollte er nicht bejahen. Aber "vier kann ich sagen", antwortet Enrique. Damit deutet er etwas an, das viele seiner Spieler klarer formulieren.

"Wir können noch mehr gewinnen"

Mit der Titelverteidigung im größten europäischen Klubwettbewerb soll dieses "Projekt" nämlich nicht enden - das betont u.a. Marquinhos bei Sky: "Ich glaube, wir können weitere Titel holen - immer mehr!"

Jenes Level, mit dem die Pariser aktuell auftreten, müsse aufrechterhalten werden: "Wir können noch mehr gewinnen."