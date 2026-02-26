"Unser Vinicius": Real Madrid feiert Einzug ins Achtelfinale

Real Madrid gewinnt das Playoff-Rückspiel gegen Benfica Lissabon mit 2:1 (zum Spielbericht >>>) und löst damit das Ticket für das Achtelfinale.

Doch zu Beginn der Partie hatten die Königlichen Probleme mit den mutigen Portugiesen. Mit dem 0:1 durch Rafa Silva setzte es einen frühen Dämpfer. "Wir sind nicht gut in das Spiel gestartet. Sie haben ein paar Chancen kreiert und dann ein glückliches Tor erzielt. Der Ball kommt von Raul Asencio auf mich und dann kann der Ball überall hingehen, aber er geht genau zu Rafa Silva", analysiert Thibaut Courtois.

Eine genaue Erklärung, warum sich Real Madrid zu Beginn so schwer tat, hatte auch Aurélien Tchouaméni direkt nach Spielende nicht. "Wir mussten die Art und Weise, wie wir verteidigen, anpassen, um so besser ins Spiel zu kommen. Aber wir haben das Spiel gewonnen, das ist das Wichtigste", so das Resümee des Torschützen zum Ausgleich.

Tchouaméni: "Genau so habe ich das Tor erzielt"

Der Franzose agierte in dieser Partie etwas offensiver und das zahlte sich prompt aus: "Mein Trainer hat mich gefragt, ob ich etwas mehr nach vorne gehen kann, und genau so habe ich das Tor erzielt."

Courtois hebt nach Spielende vor allem den Charakter der gesamten Mannschaft hervor. "Wir wissen: Im Fußball muss man nach einem Rückstand natürlich weiterarbeiten und das war gut", so der 33-jährige Belgier. Auch die Einwechselspieler hatten einen "guten Impact", so Tchouaméni.

Siegtreffer von Vinicius: "Mehr kann man sich nicht wünschen"

Für den Schlusspunkt in dieser Partie sorgte Vinicius Junior mit dem Siegtreffer zum 2:1. Im Hinspiel war es nach seinem Tor zu unschönen Szenen gekommen, dieses Mal stand nach Abpfiff seine starke Leistung im Mittelpunkt.

Auch CANAL+ Experte Georg Teigl lobte den Brasilianer >>>

In den letzten fünf Pflichtspielen hat der Brasilianer sechs Tore erzielt. "Das ist unser Vinicius", lobt der 26-jährige Franzose seinen Teamkollegen. "Wenn er an den Verteidigern so vorbeiziehen kann, ist er sehr gefährlich. Er hat erneut ein Tor erzielt, mehr kann man sich nicht wünschen", meint Courtois.

Getrübt wurde der Sieg von der Verletzung von Raul Asencio, der nach einem Zusammenstoß mit Eduardo Camavinga minutenlang behandelt werden musste und anschließend mit der Trage abtransportiert wurde.

"Ich hoffe es ist nicht allzu schlimm. Er hat einen Schlag abbekommen. Er ist ein harter Bursche und wir hoffentlich bald wieder zurück sein", so die Genesungswünsche des Belgiers an seinen Teamkollegen.