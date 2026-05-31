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"Kvaradona" als Spieler der CL-Saison ausgezeichnet

Gleich fünf Spieler von Sieger Paris Saint-Germain stehen im Team der Saison. Auch ein Bayern-Duo hat es in die Top-Elf geschafft.

"Kvaradona" als Spieler der CL-Saison ausgezeichnet Foto: © IMAGO / Newspix
Textquelle: © APA
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Khvicha Kvaratskhelia ist von einer Expertengruppe der UEFA zum besten Spieler der Saison in der Champions League gewählt worden.

Der 25-jährige Georgier hatte mit zehn Toren und sieben Assists maßgeblich zum neuerlichen Triumph von Paris Saint-Germain in der "Königsklasse" beigetragen.

Die Franzosen setzten sich am Samstag im Endspiel in Budapest im Elfmeterschießen gegen Arsenal durch. Kvaratskhelia holte in der regulären Spielzeit einen Elfmeter heraus.

Drei Spieler von Arsenal und Bayern-Duo

Neben dem Offensiv-Ass schafften mit Ousmane Dembele, Marquinhos, Nuno Mendes und Vitinha vier weitere PSG-Akteure den Sprung ins Team der Saison.

Daneben wurden Declan Rice, Gabriel und Tormann David Raya von Arsenal, die Bayern-Spieler Harry Kane und Michael Olise sowie Atletico Madrids Marcos Llorente nominiert.

UEFA-Team-der-Saison:

Tor: David Raya (Arsenal)
Abwehr: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel (Arsenal), Nuno Mendes (PSG)
Mittelfeld: Michael Olise (Bayern München), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
Angriff: Ousmane Dembele (PSG), Harry Kane (Bayern München)

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