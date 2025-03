presented by

Die Achtelfinali in der UEFA Champions League sind Geschichte, damit geht der Blick bereits nach vorne.

Weil der Weg bereits fix vorgegeben war, stehen auch die vier Viertelfinalpartien schon fest. Die Hinspiele werden am 8./9. April gespielt, die Rückspiele finden dann eine Woche später am 15./16. April statt.

Alle Paarungen des Viertelfinals im Überblick:

FC Bayern München - Inter Mailand

FC Barcelona - Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain - Aston Villa

FC Arsenal - Real Madrid

Die weiteren Runden sind ebenfalls schon terminiert: Die Halbfinali finden am 29./30. April und 6./7. Mai statt. Das große Finale um den Henkelpott in der Münchener Allianz-Arena steigt am 31. Mai.

Die möglichen Halbfinali:

Sieger Barcelona/Dortmund - Sieger Bayern/Inter

Sieger Arsenal/Real - Sieger PSG/Villa

Das Power Ranking vor den CL-Rückspielen