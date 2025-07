Klub-WM-Achtelfinale LIVE: Real Madrid - Juventus Turin

Im Achtelfinale der FIFA Klub-WM kommt es zu einem europäischen Hammerduell.

Im Hard Rock Stadium treffen Real Madrid und Juventus Turin aufeinander (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Beide Teams haben in der abgelaufenen Saison keinen Titel gewonnen. Die Klub-WM bietet also die letzte Chance, nicht mit leeren Händen in die Sommerpause zu gehen.

Real hat seine Gruppe souverän gewonnen, unter anderem gab es einen Sieg gegen den FC Salzburg. Juventus Turin musste sich nur hinter Manchester City einreihen.

Das letzte Mal, dass sich Real und Juve in einem Bewerbsspiel gegenüber standen, war im Champions-League-Viertelfinale 2018.

