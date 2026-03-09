Sponsored Content

Lieferando bringt euch zum UEFA Champions League Finale

Pünktlich zum Finale der UEFA Champions League liefert dir Lieferando gemeinsam mit LAOLA1 Fußball vom Feinsten bei bester Stadionatmosphäre. Zu gewinnen gibt es ein exklusives Ticket-Paket für zwei Personen.

Lieferando bringt euch zum UEFA Champions League Finale Foto: © Lieferando
Textquelle: © LAOLA1

Das UEFA Champions League Finale ist der Höhepunkt jeder Fußballsaison: Und du kannst dieses Jahr hautnah dabei sein, wenn die besten Teams Europas um den wichtigsten Titel im Klubfußball in der Puskás Aréna spielen.

Gemeinsam mit LAOLA1 bringt dich Lieferando direkt zu diesem besonderen Moment. Verlost wird ein exklusives Full-Package für zwei Personen, inklusive Tickets für das UEFA Champions League Finale 2026, Hotelübernachtung und Transfer.

Und so leicht gehts: Hinterlasse auf dieser Seite einfach deinen Vor- und Nachnamen und deine E-Mail-Adresse, um im Lostopf zu landen.

Die Auslosung findet am 10. April 2026 statt. Um euch die Wartezeit darauf zu versüßen, gibt es jetzt für deine Bestellung bei Lieferando 8€* mit dem Code FINALE8.

*Gültig bis zum 30.04.26. Solange der Vorrat reicht. Der Mindestbestellwert beträgt 15€. Es gelten die AGB.

Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen

