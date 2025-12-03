Führung verspielt! Sturm verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Nächster Rückschlag für die "Blackies"!

Im Nachtragsspiel der vierten Runde in der ADMIRAL Bundesliga feiert die WSG Tirol einen 3:1-Auswärtserfolg bei Sturm Graz.

Die Grazer verspielen mit einem Mann weniger eine 1:0-Führung und verpassen den Sprung an die Tabellenspitze. Die Tiroler sind unterdessen seit fünf Ligaspielen ungeschlagen und feiern den ersten Sieg überhaupt gegen den amtierenden Meister.

Achterbahnfahrt der Gefühle bei Sturm

Das Spiel beginnt schleppend. Die WSG nimmt dann aber das Heft in die Hand und hat durch Wels einige gute Möglichkeiten (14., 23., 27.) doch der Ex-Sturm-Kicker findet seinen Meister in Christensen. Auf der anderen Seite trifft Malone nur die Stange (22.).

In der 38. Minute macht es Stankovic besser und bringt die Grazer in Führung. Horvat bringt den Freistoß mit hohem Tempo Richtung Tor, wo Sturms Kapitän am höchsten springt und Sturm in Führung köpft.

Noch vor dem Halbzeitpfiff aber schwächt sich Sturm selbst. Aiwu kommt im Zweikampf mit Wels zu spät, trifft den Tiroler mit offener Sohle auf Kniehöhe und fliegt nach VAR-Interventionen vom Feld (44.).

Traumtore drehen das Spiel

Sturms Führung hält der Überzahl in Halbzeit zwei nicht lange Stand. Zunächst nimmt Baden Frideriksen den Ball direkt mit links und versenkt das runde im Eckigen. Christensen ist ohne Chance, die WSG jubelt über den Ausgleich (53.).

Und es kommt noch schlimmer aus Sturm-Sicht: Taferner zieht aus gut 25 Metern ab, der Ball flattert, senkt sich und Christensen muss erneut hinter sich greifen (68.). Doch Baden Frederiksen hat noch nicht genug. Der Däne versenkt einen Freistoß aus rund 20 Metern direkt in die Maschen und bugsiert Sturm ins Tal der Tränen (75.).

Es ist der erste Sieg der Wattener überhaupt gegen Sturm in ihrer Bundesligageschichte. Die Grazer kassieren bereits die fünfte Heimpleite in dieser Saison und verpassen den Sprung an die Tabellenspitze. Sie sind Dritter, die WSG Achter.