Bundesliga gibt Änderung bei den Stadion-Uhren bekannt

Ab dem Frühjahr wird die Uhr im Stadion auch bis zum tatsächlichen Spielende laufen.

Bundesliga gibt Änderung bei den Stadion-Uhren bekannt Foto: © GEPA
Derzeit bleiben die Uhren in Österreichs Topligen mit Beginn der Nachspielzeit stehen, die Fans im Stadion sind im Ungewissen - angesichts immer mehr zusätzlicher Minuten doppelt ärgerlich. Das wird sich ab 2026 ändern.

Wie die Bundesliga am Mittwoch bei den Klubkonferenzen der Bundesliga und 2. Liga beschloss, werden die Stadionuhren ab der Frühjahrssaison in den ersten beiden Ligen bis zum tatsächlichen Spielende laufen.

"Mit der neuen Regelung gibt es höhere Transparenz im Stadion, von der wir uns unterm Strich auch ein besseres Fanerlebnis versprechen", erklärte Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer. "Nicht zuletzt soll dadurch auch die Akzeptanz von längeren Nachspielzeiten erhöht werden."

