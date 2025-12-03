Bundesliga heute: Nachtragsspiel Sturm Graz - WSG Tirol

Bundesliga unter der Woche! Heute treffen im Nachtragsspiel der 4. Runde Sturm Graz und die WSG Tirol aufeinander (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Sturm hält bei 25 Punkten und damit Rang drei. Zuletzt siegten die Grazer 1:0 beim TSV Hartberg. Die Tiroler holten auswärts bei der Wiener Austria ein 0:0 und halten damit bei 18 Zählern und Platz neun.

Die Statistik spricht für den Meister: Sturm gewann die letzten drei Begegnungen, zuletzt 4:2 in der Merkur Arena. Das Spiel wird geleitet von Schiedsrichter Harald Lechner.

LIVE-Ticker: