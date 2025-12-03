-
Stummer VAR – wurde Salzburg ein Elfer vorenthalten?Ansakonferenz
-
VAR-Chaos in Hartberg: Wo war die Unterbrechung?Ansakonferenz
-
Wird Didi Kühbauer als Trainer unterschätzt?Ansakonferenz
-
Ansakonferenz (EP64) - Kann Didi Kühbauer auch Meister?Ansakonferenz
-
Rapid: Die Gründe für das Stöger-AusAnsakonferenz
-
Finale verloren, aber alle Herzen gewonnen!Ansakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Peter PacultStammtisch
-
Markus Katzer zu Salzburg - passt das wirklich?Europacöp
-
Die verkorkste Heimbilanz des SK SturmAnsakonferenz
-
Ist der LASK ein Meisterkandidat?Ansakonferenz
Heute 20:30 Uhr
NEWS
Bundesliga heute: Nachtragsspiel Sturm Graz - WSG Tirol
Die Grazer könnten mit einem Sieg wieder an die Tabellenspitze der ADMIRAL Bundesliga zurückkehren. LIVE-Infos:
Bundesliga unter der Woche! Heute treffen im Nachtragsspiel der 4. Runde Sturm Graz und die WSG Tirol aufeinander (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Sturm hält bei 25 Punkten und damit Rang drei. Zuletzt siegten die Grazer 1:0 beim TSV Hartberg. Die Tiroler holten auswärts bei der Wiener Austria ein 0:0 und halten damit bei 18 Zählern und Platz neun.
Die Statistik spricht für den Meister: Sturm gewann die letzten drei Begegnungen, zuletzt 4:2 in der Merkur Arena. Das Spiel wird geleitet von Schiedsrichter Harald Lechner.