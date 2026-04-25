WSG Tirol WSG Tirol WSG SV Ried SV Ried SVR
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
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WSG Tirol feiert Heimsieg dank Rieder Eigentor

Die Tiroler zeigen sich über den Großteil der Partie als bessere Mannschaft. Ried hingegen fehlen die entscheidenden Ideen.

WSG Tirol feiert Heimsieg dank Rieder Eigentor Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Wichtiger Sieg für die WSG Tirol im Abstiegskampf.

In der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga besiegen die Tiroler zuhause die SV Ried mit 1:0. Dadurch können sie sich im Tabellenkeller etwas Luft verschaffen. Die Rieder verpassen hingegen den frühzeitigen Klassenerhalt.

Ried-Treffer zählt nicht

Die Partie startet für die Rieder bitter. Evan Eghosa Aisowieren muss nach einem schweren Zusammenprall mit WSG-Keeper Adam Stejskal schon in der zehnten Minute verletzt vom Feld abtransportiert werden.

Danach zeigt sich die Partie ziemlich zerfahren, beide Mannschaften spielen abwartend. Erst gegen Ende der ersten Hälfte übernimmt die WSG etwas das Ruder.

So kommt Nikolai Baden Frederiksen nach einer starken Aktion per Volley zu einem gefährlichen Abschluss, doch die Kugel knallt an die Querlatte. Im direkten Gegenzug trifft Ried sogar ins Tor, doch beim vorangegangenen Eckball gab es ein Offensivfoul der Rieder. So geht es torlos in die Halbzeitpause.

Eigentor von Kiedl

Zu Beginn der zweiten Hälfte kommen die Tiroler gleich wieder sehr gefährlich vors Tor, doch Baden Frederiksen scheitert zweimal an Ried-Keeper Andreas Leitner.

Kurz darauf klingelt es jedoch im Rieder Gehäuse. Eine Freistoßflanke von Matthäus Taferner prallt von Ried-Stürmer Peter Kiedl ins eigene Tor ab (55.).

Daraufhin versucht Ried gefährlich zu werden, doch gegen die gut positionierten Tiroler gibt es kaum ein Durchkommen. Einmal kommt Kingstone Mutandwa gefährlich vors Tor, doch der Mann aus Sambia stolpert im entscheidenden Moment. So feiert die WSG Tirol schlussendlich einen knappen, aber verdienten 1:0-Sieg.

In der Tabelle sind die Tiroler mit 23 Punkten weiter auf Platz neun. Der Vorsprung auf Schlusslicht WAC beträgt vier Punkte. Ried ist mit 25 Punkten weiter Erster in der Qualifikationsgruppe.

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