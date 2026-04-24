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Bundesliga heute: Blau-Weiß Linz - Altach

Kann Blau Weiß Linz den Erfolgslauf fortsetzen und sich weiter vom Tabellenschlusslicht absetzen? LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Blau-Weiß Linz - Altach Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SCR Altach gastiert in der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga bei Blau-Weiß Linz (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Das Heimteam tritt nach dem 3:0-Sieg gegen den WAC durchaus mit Selbstvertrauen an. Die letzten drei Spiele absolvierten die Linzer ohne ein Gegentor zu bekommen, vor dem 0:0 gegen die "Wölfe" in Runde 27. feierte die Mannschaft einen 5:0-Sieg gegen die WSG Tirol.

Der SCR Altach tut sich im Moment schwerer. Gegen die WSG wurden zuletzt zwei Mal die Punkte geteilt.

Dennoch liegen die Gäste in der Qualifikationsgruppe derzeit auf Rang zwei, Blau-Weiß Linz ist Fünfter und hat einen Punkt Vorsprung auf den Letzten WAC.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 23. Spieltag statt, dabei gewann Altach mit 3:1.

LIVE-Ticker:

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