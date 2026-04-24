Nächster Schritt im Abstiegskampf! Blau-Weiß schlägt auch Altach

Zum Auftakt der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga gewinnt der FC Blau-Weiß Linz gegen den SCR Altach mit 3:0.

Ein Doppelschlag von Simon Seidl (66.) und Ronivaldo (68.) sorgt für eine Vorentscheidung, Reiter (90.+3) macht in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

Den aktiveren Start erwischt Blau-Weiß Linz, bei einem Versuch von Manuel Maranda nach einer Ecke wird es erstmals im Ansatz gefährlich. Nach knapp 20 Minuten geht auch Altach mal in die Offensive, Yann Massombo schickt Ousmane Diawara genau im richtigen Moment, der schießt bedrängt von Maranda aber knapp rechts neben das Tor.

Viel Kampf in Halbzeit eins

Kurz vor der Pause hat David Bumberger die größte Chance im ersten Durchgang, er hat nach einem hervorragenden Zuspiel von Ronivaldo ins Zentrum viel Platz, lässt sich aber zu viel Zeit, sodass Sandro Ingolitsch sich noch in den Schuss werfen kann.

Insgesamt überwiegt vor der Halbzeitpause aber der Kampf, es gibt viele Zweikämpfe und wenig längere zusammenhängende Kombinationen.

Blau-Weiß mit Traumtoren

Nach dem Seitenwechsel geht es zunächst einmal so weiter, ehe Simon Seidl den Bann bricht: Der Mittelfeldakteur läuft bei einer Flanke von Nico Maier genau richtig ein, trifft den Ball per Kopf perfekt und besorgt die Führung (66.). Schiedsrichter Alexander Harkam entscheidet zunächst noch auf Abseits, doch der VAR korrigiert ihn.

Und die Linzer legen direkt nach, Ronivaldo zieht nur zwei Minuten später von der Strafraumgrenze ab, trifft die Kugel wuchtig und haut sie mit dem ersten Kontakt unter die Latte.

Altach hat in der Folge zwar mehr vom Ball, aber erst in der 90. Minute wird es wirklich gefährlich, Srdjan Hristic trifft Aluminium.

Blau-Weiß Linz konzentriert sich aufs Kontern, Doums Fofana und Seidl haben noch Chancen, mit einem Treffer der Marke "Tor des Monats" markiert Dominik Reiter mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze ins Kreuzeck den 3:0-Endstand (90.+3).

Linzer in Quali-Gruppe daheim noch ohne Punkteverlust

Durch den Erfolg fährt Blau-Weiß Linz die nächsten wichtigen Punkte im Abstiegskampf ein und hält in der Qualigruppe bei vier Siegen aus vier Spielen. In der Tabelle überholt man zumindest vorerst sogar den GAK.

Altach dagegen kann hat den Klassenerhalt dagegen noch nicht mit Sicherheit fixieren, gleichzeitig fehlen die Punkte im Kampf um den ersten Platz der Qualigruppe, wo Ried am Samstag gegen die WSG Tirol weiter davonziehen könnte.