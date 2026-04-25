WAC jubelt! Pink köpft zum Sieg gegen den GAK

Der Wolfsberger AC lebt im Abstiegskampf noch!

Die Kärntner feiern in der 29. Runde der Qualifikationsgruppe in der ADMIRAL Bundesliga einen 1:0-Heimerfolg über den GAK.

Dabei agiert der WAC von Beginn an im Gegensatz zu den letzten Auftritten kompakter und präsenter. Allerdings verzeichnen die Steirer die besseren Torannäherungen.

Bei einer Eckballvariante verliert Angelo Gattermayer an der Strafraumgrenze den Ball. Es entsteht eine gefährliche Konterchance für den GAK, aber die Grazer lassen die Chance aus (26.).

Kurz vor der Pause prüft Leon Klassen den WAC-Goalie Nikolas Polster aus 20 Metern (39.).

WAC nach der Pause bemühter und belohnt sich letztlich

Auch nach dem Seitenwechsel fehlt dem WAC zunächst die Offensivgefahr. Erst ein Freistoß von David Atanga zwingt GAK-Torwart Franz Stolz zu einer Parade (68.).

Daraufhin sorgt ein Zweikampf zwischen Fabian Wohlmuth und Ramiz Harakaté für bange Momente. Aber das medizinische Personal greift schnell ein und behandelt den GAK-Akteur, der kurz benommen wirkt (78.).

Vor der absoluten Schlussphase dürfen die Wolfsberger jubeln. Markus Pink köpft nach einer Wohlmuth-Flanke von der rechten Seite zur späten 1:0-Führung (84.). Letztlich bringen die Kärntner den knappen Heimsieg auch über die Zeit.

Damit holen die Wolfsberger den ersten Sieg unter WAC-Coach Thomas Silberberger, bleiben aber noch am Tabellenende. Der Abstand gegenüber dem GAK und Blau-Weiß Linz beträgt nur mehr einen Zähler.