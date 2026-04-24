Talente-Trio verlängert bei Rapid

Der SK Rapid verlängert mit gleich drei Youngsters. Amar Hadzimuratovic, Muhammed Tazi und Lorian Kolloni unterschreiben einen Vertrag bis 2027.

Hadzimuratovic ist auf der Position des Innenverteidigers beheimatet und spielt seit 2014 für den Klub. Bereits zehn Mal lief er in der laufenden Saison für Rapid II auf. Der 18-Jährige lief bereits für Nachwuchsnationalmannschaften von Bosnien-Herzegowina und Österreich auf.

Tazi hingegen läuft nur für die U18 auf. Der 18-jährige Flügelspieler ist Nachwuchsnationalspieler der Türkei.

Kolloni (18) verbucht hingegen Erfahrung im ÖFB-Nachwuchs. Der Austro-Italiener steht derzeit im U18-Kader und ist Linksverteidiger.

"Es freut mich sehr, dass sich mit Amar, Muhammed und Lorian drei Talente für den weiteren Weg in Grün und Weiß entschieden haben", so Markus Katzer.