Befreiungsschlag für den WAC! "Großer Stein vom Herzen gefallen"

Der WAC darf wieder vom Klassenerhalt träumen!

Mit einem späten 1:0-Heimsieg über den GAK (Zum Spielbericht) glückte den Wolfsbergern der so langersehnte Befreiungsschlag.

Damit endet eine Sieglosserie von zwölf Bundesligapartien. Erstmals seit 07. Dezember des Vorjahres (2:1-Sieg gegen Austria Wien) durften die Wolfsberger das Spielfeld als Sieger verlassen.

WAC-Torschütze Pink in Euphorie: "Es ist befreiend"

Natürlich ist der Sieg für die ganze Mannschaft der Wolfsberger bedeutsam. Doch für den Siegestorschützen Markus Pink ist der Heimerfolg natürlich noch bedeutungsvoller.

"Es ist befreiend. Wir haben einen schweren Sieg geholt und den Schritt in die richtige Richtung gemacht", erklärte der 35-Jährige im Sky-Interview. Für den Kärntner war es der siebente Saisontreffer in der laufenden Spielzeit.

WAC-Coach Silberberger: "Ein Stein vom Herzen gefallen"

Auch WAC-Coach Thomas Silberberger freute sich selbstverständlich über den Sieg. Denn in seiner vierten Partie auf der Trainerbank in Wolfsberg gelang nun der erste Erfolg.

"Es ist uns ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen", so der 52-jährige Tiroler. Vor allem die Intensität und Willenstärke der WAC-Akteure vor dem heimischen Publikum sorgte für Erleichterung bei Silberberger.

"Wir haben uns in das Spiel verbissen und die eine entscheidende Aktion genutzt", fügte er hinzu.

Doppelte Freude über den ersten WAC-Sieg in diesem Jahr

Obendrein war es neben dem ersten Ligasieg unter Silberberger nach drei torlosen Partien aus Sicht der Wolfsberger auch der erste Sieg in diesem Kalenderjahr.

Zudem darf sich WAC-Präsident Helmut Riegler insbesonders über den vollen Erfolg freuen. Denn der Clubchef der Kärntner feierte ausgerechnet heute seinen 60. Geburtstag.

Nun ist der WAC mit 19 Punkten nur mehr einen Zähler hinter dem GAK und Blau-Weiß Linz (jeweils 20). Es folgen zwei Auswärtspartien in Altach und Ried, ehe zum Saisonabschluss ein Heimspiel gegen die WSG wartet.

Die Hoffnung auf den Ligaverbleib ist jedenfalls in Kärnten wieder zurück.