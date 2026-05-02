Die SV Ried sichert sich in der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga den Klassenerhalt, gegen Blau-Weiß Linz gewinnt man zuhause im Oberösterreich-Derby mit 2:0.

Beide Mannschaften starten mit offenem Visier, Linz-Torhüter Nico Mantl und sein Gegenüber Andreas Leitner sind schon in der Anfangsphase nach Abschlüssen von Philipp Pomer bzw. Ronivaldo gefordert. Nach zehn Minuten wird es dann auch brandgefährlich: Rieds Ante Bajic setzt einen Schuss an die Stange.

Und es geht mit vielen Offensivszenen weiter, Kingstone Mutandwa auf Rieder Seite nach einem langen Ball sowie Ronivaldo und Shon Weissman aufseiten der Linzer vergeben weitere Topchancen.

Starker Bajic, ineffiziente Linzer

In der 25. Minute fordern die Hausherren Elfmeter, Fabio Varesi-Strauss trifft Bajic am Fuß, der VAR bittet den Unparteiischen zum Bildschirm, Schiedsrichter Arnes Talic sieht aber kein strafwürdiges Foulspiel - eine Szene, in der auch schon öfter auf Elfmeter entschieden wurde.

Davon unbeeindruckt zeigt sich Bajic, der nach Pass von Mutandwa vor Mantl cool bleibt und präzise zur Führung trifft (29.). Ried gibt der Führungstreffer in den Folgeminuten einen Schub, Havenaar setzt einen guten Kopfball nach einer Ecke, aber Mantl zeigt einen starken Reflex.

Vor der Pause kommen auch die Linzer wieder auf, ein Schuss von Weissman touchiert oben noch die Latte, wenig später scheitert er an Leitner. Kurz davor hatte auch Bajic für Ried wieder eine gute Möglichkeit nach einem weiten Einwurf.

Mutandwa macht den Deckel drauf

Nach der Pause passieren deutlich weniger Strafraumszenen. Kurz nach der Pause ist es bei einem Schuss von Ronivaldo, der den Ball zuerst mit der Brust annimmt und dann volley abschließt, aber gefährlich.

Die Linzer können sich an diesem Nachmittag wenig vorwerfen, einzig die Chancenauswertung ist deutlich zu schwach.

Danach gibt es lange Zeit kaum Highlights, ehe der gerade zuvor eingewechselte Mamadou Fofana nach einem Eckball der Rieder Nikki Havenaar umreißt, es gibt Elfmeter. Mutandwa tritt an und trifft eiskalt mit einem Schuss ins linke obere Eck (81.).

Klassenerhalt für Ried fix

In den Schlussminuten ist Ried dem dritten Tor näher als Blau-Weiß dem Anschlusstreffer, es bleibt aber beim 2:0.

Die SV Ried sichert sich mit dem Sieg endgültig den Klassenerhalt und ist in einer guten Ausgangsposition im Kampf um das Europacup-Playoff, während Blau-Weiß Linz bei einem Sieg des WAC gegen Altach am Montag wieder Tabellenletzter wäre.