GAK feiert wichtigen Kantersieg über WSG Tirol

In der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga gewinnt der GAK zu Hause gegen die WSG Tirol mit 4:0 und verschafft sich damit wichtige Luft im Kampf um den Klassenerhalt.

Zu Beginn der ersten Hälfte kommt die WSG besser ins Spiel und findet einige Abschlussmöglichkeiten vor.

Doch das erste Tor erzielen die Hausherren. In der 32. Minute schickt Thorsten Schriebl mit einem langen Ball Jacob Italiano in die Tiefe. Der Australier umkurvt mit dem ersten Kontakt WSG-Keeper Adam Stejskal und schiebt den Ball ins leere Tor ein.

Grosse geigt auf

Zehn Minuten später kommt ein gespielter Steckpass wieder zurück zu Mark Grosse. Der 27-Jährige schließt mit dem ersten Kontakt hoch ins Kreuzeck ab (42.).

In der zweiten Halbzeit startet erneut die WSG besser, doch wieder ist es der GAK der trifft.

Christian Lichtenberger spielt einen tollen Pass in die Tiefe und findet Mark Grosse. Der Torschütze zum 2:0 kommt am 16er-Eck an den Ball und schließt sofort zum 3:0 ab (54.).

Lichtenberger fixiert den Kantersieg

In der 70. Minute ist Lichtenberger selbst der Vollstrecker. Diesmal spielt Grosse den Ball auf Lichtenberger, der mit links humorlos abschließt.

Durch den Sieg hält der GAK genauso wie die WSG Tirol bei 23 Punkten. Der Vorsprung auf Schlusslicht WAC beträgt vier Punkte.