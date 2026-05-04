Klare Sache! WAC zieht Altach zurück in den Abstiegskampf

Der WAC erweitert den Abstiegskampf in der ADMIRAL Bundesliga.

Am 30. Spieltag gewinnen die "Wölfe" mit 4:1 beim SCR Altach. Drei Punkte liegen somit zwischen dem neuen Schlusslicht BW Linz und dem Qualigruppen-Zweiten aus Vorarlberg. Der WAC gibt die Rote Laterne ab, liegt mit 22 Punkten auf dem vorletzten Platz.

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In den ersten Minuten ist die Partie ausgeglichen, danach geht Altach mit der ersten Chance in Führung. Hrstic wird auf der linken Seite angespielt, zieht in den Strafraum und bekommt zu wenig Druck. Der 22-Jährige zieht ab und versenkt den Ball mit einem Schlenzer im langen Eck (10.).



Doch der WAC fightet zurück und kann mit etwas Glück ausgleichen. Altach-Keeper Stojanovic bugsiert einen Kopfball von Baumgartner mit einer missglückten Fangaktion ins eigene Tor (28.).

Bittere Minuten für Stojanovic

Aus Sicht des SCRA und Stojanovic kommt es wenig später noch härter: Die Mauer steht nicht optimal, Renner schießt den Freistoß zumindest an dieser vorbei ins linke Eck, wo Stojanovic zwar dran ist, am Einschlag aber nichts mehr ändern kann (32.). Damit geht es in die Pause.

In der Halbzeit muss der Altach-Schlussmann sogar in der Kabine bleiben, Stojanovic kämpft mit Schwindel und Übelkeit. Für ihn kommt Antosch. Diabate kommt außerdem für den angeschlagenen Baumgartner.

Entscheidung eine Viertelstunde vor Schluss

In den ersten Minuten der zweiten Hälfte fehlen die Highlights. Um mehr Druck nach vorne auszuüben, bringt Zaric in der 68. Minute Topscorer Greil. Sein Freistoß bleibt kurz darauf in der Mauer hängen - auf der anderen Seite klingelt es im Gegenzug.

Sulzner schickt Gattermayer in die Tiefe, der nur zum Ball kommt, weil sich Jäger mit seiner Grätsche verschätzt. Anschließend überwindet der WAC-Angreifer den Goalie mit einem starken Abschluss ins linke, obere Eck (70.).

Piesinger (77.) besorgt per Kopf nach einer Ecke die endgültige Entscheidung.