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Rot im Cup-Finale: So lange wird Altachs Mustapha gesperrt

Der Strafsenat der Bundesliga hat sein Urteil gesprochen. So lange fehlt Mustapha den Vorarlbergern:

Rot im Cup-Finale: So lange wird Altachs Mustapha gesperrt Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat Altach-Profi Marlon Mustapha am Montag wegen einer Tätlichkeit zu einer Sperre von zwei Spielen verurteilt.

Der 24-Jährige war am vergangenen Freitag im verlorenen Cupfinale gegen den LASK ausgeschlossen worden, die erste Partie seiner Sperre sitzt er im heutigen Spiel in der ADMIRAL Bundesliga daheim gegen den WAC ab (zum LIVE-Ticker>>>).

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