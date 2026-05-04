NEWS

Geht Kühbauer, bleibt Kalajdzic? Das sagt Buric

Der LASK-Sportdirektor nahm vor dem Spitzenspiel gegen Rapid Stellung zu den beiden heißen Personalien. Das ist der Stand:

Geht Kühbauer, bleibt Kalajdzic? Das sagt Buric Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Cupsieger, Titelanwärter in der ADMIRAL Bundesliga. Umstände, die das Personal des LASK für andere Klubs attraktiv machen.

LASK gegen Rapid jetzt im LIVE-Ticker >>>

Es gibt wohl schlimmere Sorgen als diese, mit denen sich der Linzer Sportdirektor Dino Buric aktuell zu beschäftigen hat. Die beiden heißesten Namen in der Gerüchteküche sind derzeit Erfolgstrainer Didi Kühbauer und Angreifer Sasa Kalajdzic.

(Noch) keine Angebote

Angebote für seinen Trainer habe er aktuell keine vorliegen, sagt Buric am "Sky"-Mikrofon. Es gebe auch keine Ausstiegsklausel. "Didi ist bei uns vertraglich gebunden", hält er fest.

Kühbauer habe es "sich absolut verdient, dass in höchsten Tönen von ihm gesprochen wird, weil er über Jahre hinweg überragende Arbeit leistet", streut er seinem Trainer Rosen.

Er wünsche ihm, dass "er eines Tages auch die Chance bekommt, sich im Ausland zu beweisen. Das hat er sich absolut verdient, das wird auch kommen", lässt Buric aufhorchen und beruhigt die LASK-Fans umgehend: "Didi fühlt sich unglaublich wohl in unserem Umfeld, genießt vollste Wertschätzung - und deswegen bin ich guter Dinge, dass er uns noch erhalten bleibt."

Chancen auf Kalajdzic-Verbleib "sehr gering"

Beim von den Wolverhampton Wanderers ausgeliehenen Sasa Kalajdzic dagegen hat Buric weit weniger Hoffnung, dass man ihn noch länger beim LASK sieht.

"Man muss ehrlich sein. Sasa ist in allen Belangen, auch gehaltstechnisch, eine andere Liga. Der Junge ist hungrig und will mehr. Er will sich auf höchstem Niveau beweisen. Er möchte eine gute WM spielen und träumt natürlich von den Topligen", gibt er sich keinen Illusionen hin.

Die Chance, dass der ÖFB-Stürmer über den Sommer hinaus beim LASK bleibt, sei "sehr gering. Deswegen müssen wir uns umso glücklicher schätzen, dass er aktuell bei uns ist", so Buric abschließend.

Mehr zum Thema

Bundesliga LIVE: Antiste! Rapid führt beim LASK

Bundesliga LIVE: Antiste! Rapid führt beim LASK

Bundesliga
88
So starten LASK und Rapid ins Spitzenspiel der 30. Runde

So starten LASK und Rapid ins Spitzenspiel der 30. Runde

Bundesliga
4
Janko und Herzog legen sich auf Meisterfavoriten fest

Janko und Herzog legen sich auf Meisterfavoriten fest

Bundesliga
10
Salzburgs Fluch: Der nächste Last-Minute-Schock

Salzburgs Fluch: Der nächste Last-Minute-Schock

Bundesliga
7
"Stich ins Herz" - Salzburg vergeigt es schon wieder last minute

"Stich ins Herz" - Salzburg vergeigt es schon wieder last minute

Bundesliga
25
Rot im Cup-Finale: So lange wird Altachs Mustapha gesperrt

Rot im Cup-Finale: So lange wird Altachs Mustapha gesperrt

Bundesliga
1
Bundesliga LIVE: Altach - WAC

Bundesliga LIVE: Altach - WAC

Bundesliga
14

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball LASK Sasa Kalajdzic Dietmar Kühbauer Didi Kühbauer Dino Buric