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Bundesliga heute: SK Rapid - TSV Hartberg

Am 28. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga treffen der SK Rapid und der TSV Hartberg aufeinander. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: SK Rapid - TSV Hartberg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Zweites Duell binnen weniger Tage zwischen dem SK Rapid und TSV Hartberg - diesmal in Wien-Hütteldorf (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Rapid, Vierter mit 24 Punkten, muss nach zwei Unentschieden in Folge einen Heimsieg einfahren. Trainer Johannes Thorup stellt klar: "Drei Punkte oder nichts."

Hartberg, mit 19 Punkten am Ende der Meistergruppe, hat nichts zu verlieren. Trainer Manfred Schmid setzt auf Konter, die schon vor wenigen Tagen erfolgreich waren. Da trennte man sich mit einem 2:2-Remis.

LIVE-Ticker:

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