Remis im Verfolgerduell! Ried verpasst Sieg trotz Chancenplus

Kein Sieger im Spitzenduell der Relegationsgruppe!

Der GAK und die SV Ried trennen sich am 27. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga mit 1:1.

Damit bleibt der GAK auch im fünften Heimspiel in Folge ungeschlagen, während die Innviertler vorerst die alleinige Tabellenführung übernehmen.

Ried vergibt Führung vor der Pause

Die Gäste aus Ried erwischen nach einer ausgeglichenen Anfangsphase die klar bessere erste Halbzeit.

Zwar gehört die erste Möglichkeit den Grazern durch Leon Klassen (2.), doch danach übernehmen die "Wikinger" das Kommando. Nach einem schweren Fehler von Pines kommt Kingstone Mutandwa früh zur ersten Rieder Chance, verzieht jedoch knapp (7.).

In der Folge wird es immer wieder gefährlich: Van Wyk zwingt GAK-Keeper Franz Stolz zu einer Glanzparade (19.), Mutandwa scheitert per Kopf ebenfalls am stark reagierenden Schlussmann.

Auch kurz vor der Pause lassen die Gäste weitere gute Möglichkeiten liegen – unter anderem durch Van Wyk per Freistoß und Yusuf Maart aus der Distanz. Die Führung wäre zu diesem Zeitpunkt hochverdient gewesen.

Harakate stellt Spiel auf den Kopf

Nach dem Seitenwechsel schlägt dann plötzlich der GAK zu.

Ein schneller Doppelpass bringt Jacob Italiano auf der rechten Seite durch, dessen Abschluss kann Ried-Keeper Andreas Leitner noch parieren – doch Ramiz Harakate steht goldrichtig und drückt den Abpraller zum 1:0 wuchtig über die Linie (47.).

Die Führung kommt zu diesem Zeitpunkt überraschend, verleiht den Grazern aber Auftrieb.

Ried antwortet – Havenaar trifft

Ried bleibt jedoch dran und kommt zu weiteren Chancen.

Zunächst vergibt Mayer nach starker Vorarbeit von Van Wyk aus aussichtsreicher Position (54.), wenig später scheitert Mutandwa erneut an Stolz (61.).

In Minute 69 ist es dann soweit: Philipp Pomer bringt einen Freistoß ideal zur Mitte, wo Nikki Havenaar goldrichtig steht und zum hochverdienten 1:1 einköpft.

Offener Schlagabtausch in der Schlussphase

In der Schlussphase wogt die Partie hin und her.

Der GAK wird wieder mutiger, Hofleitner vergibt aus großer Distanz (74.). Auf der Gegenseite hat Mutandwa Pech, als sein Abschluss an die Innenstange geht, wobei die Situation ohnehin wegen eines Offensivfouls abgepfiffen wird.

In der Nachspielzeit liegt sogar noch der Lucky Punch für die Hausherren in der Luft: Nach einem Ballverlust der hochstehenden Rieder probiert es Joker Satin aus großer Distanz, verfehlt das verwaiste Tor aber knapp.

Remis hilft keinem so richtig

Am Ende bleibt es beim 1:1 – ein Ergebnis, mit dem vor allem Ried hadert.

Die Innviertler lassen zahlreiche Chancen ungenutzt, während der GAK seine Heimserie ausbaut.

Bereits kommenden Dienstag kommt es zum direkten Wiedersehen – dann in Ried.