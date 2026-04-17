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Bundesliga heute: GAK - SV Ried

Die Grazer empfangen in Runde 27 der ADMIRAL Bundesliga die SV Ried. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: GAK - SV Ried Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der GAK fordert in Runde 27 der ADMIRAL Bundesliga die SV Ried zum Top-Duell der Quali-Gruppe (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Beide Teams sind gut in die Qualigruppe gekommen, der GAK liegt aktuell zwei Punkte hinter der SV Ried auf Position drei. Umso wichtiger wird das direkte Duell heute in der Murstadt.

Während der GAK am vergangenen Wochenende die erste Niederlage nach zuletzt vier Siegen in Serie kassierte, holten die Innviertler auswärts beim WAC ein torloses Remis.

Das letzte Duell in Graz Anfang März ging mit 2:1 an den GAK, in Ried trennten sich die beiden torlos.

Zum LIVE-Ticker:

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