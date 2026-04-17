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2. Liga heute LIVE: Austria Lustenau - SK Rapid II

Die Jungrapidler gastieren in Runde 26 der ADMIRAL 2. Liga beim Tabellenführer aus Lustenau. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Die Vorarlberger empfangen den SK Rapid II zum Duell in Runde 26 der ADMIRAL 2. Liga (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Der Tabellenführer konnte in der letzten Runde einen furiosen 3:0-Heimsieg gegen den SKN St. Pölten feiern und damit Rang eins zurückerobern.

Mit 44 Punkten haben die Vorarlberger aber genau gleich viele wie der SKN und auch dahinter lauern die weiteren Verfolger.

Rapid II ist Elfter und liegt damit im gesicherten Mittelfeld. Zuletzt kassierten die Jungrapidler eine 1:3-Heimniederlage gegen Hertha Wels.

LIVE-Ticker:

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