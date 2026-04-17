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2. Liga heute LIVE: Admira Wacker - First Vienna FC

Die Südstädter treffen zum Spitzenspiel der 26. Runde der ADMIRAL 2. Liga auf den First Vienna FC. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Die Vienna gastiert bei der Admira Wacker am 26. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Südstädter lauern mit derzeit 40 Punkten auf Rang fünf etwas hinter der absoluten Spitze. Dennoch möchten die Niederösterreicher weiter angreifen - immerhin sind es nur vier Zähler auf Tabellenführer Lustenau.

Zuletzt remisierte die Admira 0:0 beim Aufsteiger Austria Salzburg.

Die Vienna liegt im Tabellenmittelfeld auf Rang acht und hat sowohl mit oben als auch mit unten nichts zu tun.

Die Kleer-Elf konnte vergangene Runde einen 2:1-Heimsieg gegen die Sturm Amateure feiern. Dies war sogleich der zweite volle Erfolg in Serie.

LIVE-Stream:

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