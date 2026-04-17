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2. Liga heute LIVE: Young Violets - SV Austria Salzburg

Die Salzburger treffen in Runde 26 der ADMIRAL 2. Liga auf die Young Violets. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Die Young Violets und Austria Salzburg treffen an Spieltag 26 der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Jung-Austrianer belegen den guten sechsten Tabellenrang und können die Saison in Ruhe fertig spielen. Vergangenes Wochenende hatten die Young Violets spielfrei. Davor siegten die Favoritner daheim 3:1 gegen Leader Austria Lustenau.

Der Aufsteiger aus Salzburg spielt eine bis dato souveräne Saison und hält mit 29 Punkten auf Rang neun und hat nichts mit dem Abstieg zu tun.

Zuletzt remisierten die Austrianer daheim mit der Admira Wacker 0:0.

LIVE-Stream:

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