Heute 18:00 Uhr
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2. Liga heute LIVE: SV Kapfenberg - SW Bregenz
Die Falken treffen in Runde 26 der ADMIRAL 2. Liga auf SW Bregenz. LIVE-Stream:
Die abstiegsbedrohten Bregenzer wollen bei der SV Kapfenberg die nächsten Punkte einfahren (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die Falken sind 13. in der Tabelle und liegen sieben Punkte vor dem Schlusslicht aus Vorarlberg. Zuletzt kassierten die Kapfenberger eine 0:1-Niederlage gegen Austria Klagenfurt.
Die Vorarlberger siegten zuletzt 3:2 beim SKU Amstetten und feierten damit den erst dritten Saisonsieg.
Damit liegen die Schwarz-Weißen zwar weiter am Tabellenende, Sturm II ist aber nur noch fünf Punkte entfernt.