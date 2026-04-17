2. Liga heute LIVE: SV Kapfenberg - SW Bregenz

Die abstiegsbedrohten Bregenzer wollen bei der SV Kapfenberg die nächsten Punkte einfahren (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Falken sind 13. in der Tabelle und liegen sieben Punkte vor dem Schlusslicht aus Vorarlberg. Zuletzt kassierten die Kapfenberger eine 0:1-Niederlage gegen Austria Klagenfurt.

Die Vorarlberger siegten zuletzt 3:2 beim SKU Amstetten und feierten damit den erst dritten Saisonsieg.

Damit liegen die Schwarz-Weißen zwar weiter am Tabellenende, Sturm II ist aber nur noch fünf Punkte entfernt.

LIVE-Stream: