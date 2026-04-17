Kapfenberger SV Kapfenberger SV KSV Schwarz Weiss Bregenz Schwarz Weiss Bregenz SWB
Heute 18:00 Uhr
1 2.25
X 3.50
2 2.80
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute LIVE: SV Kapfenberg - SW Bregenz

Die Falken treffen in Runde 26 der ADMIRAL 2. Liga auf SW Bregenz. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die abstiegsbedrohten Bregenzer wollen bei der SV Kapfenberg die nächsten Punkte einfahren (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Falken sind 13. in der Tabelle und liegen sieben Punkte vor dem Schlusslicht aus Vorarlberg. Zuletzt kassierten die Kapfenberger eine 0:1-Niederlage gegen Austria Klagenfurt.

Die Vorarlberger siegten zuletzt 3:2 beim SKU Amstetten und feierten damit den erst dritten Saisonsieg.

Damit liegen die Schwarz-Weißen zwar weiter am Tabellenende, Sturm II ist aber nur noch fünf Punkte entfernt.

LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

2. Liga heute LIVE: FAC - SKU Amstetten

2. Liga heute LIVE: FAC - SKU Amstetten

2. Liga
Bundesliga heute: GAK - SV Ried

Bundesliga heute: GAK - SV Ried

Bundesliga
Europa League LIVE: Celta Vigo - SC Freiburg

Europa League LIVE: Celta Vigo - SC Freiburg

Europa League
"Klubs werden im Long-Run mehr Geld zur Verfügung haben"

"Klubs werden im Long-Run mehr Geld zur Verfügung haben"

2. Liga
18
FAC präsentiert neuen Trainer

FAC präsentiert neuen Trainer

2. Liga
3
Start in neue Ära: LAOLA1 hebt LigaZwa auf nächstes Level

Start in neue Ära: LAOLA1 hebt LigaZwa auf nächstes Level

2. Liga
50
ICE Hockey League heute: HC Pustertal - Graz99ers

ICE Hockey League heute: HC Pustertal - Graz99ers

ICE Hockey League

Kommentare

2. Liga SW Bregenz KSV Kapfenberg Fussball