2. Liga heute LIVE: FAC - SKU Amstetten

In der ADMIRAL 2. Liga Runde 26 treffen der FAC und SKU Amstetten aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Wiener belegen den dritten Rang und halten bei 41 Punkten. Damit sind die Floridsdorfer drei Zähler hinter dem Spitzenreiter aus Lustenau.

Zuletzt verlor der FAC 1:3 beim FC Liefering und kassierte damit die zweite Niederlage in Serie.

Die Mostviertler sind ebenso oben dabei und halten bei 40 Punkten und Platz vier. Damit könnten die Amstettner bei einem Sieg den FAC überholen.

In der abgelaufenen Runde musste sich der SKU daheim mit 2:3 gegen SW Bregenz geschlagen geben.

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