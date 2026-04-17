FAC Wien FAC Wien FAC SKU Amstetten SKU Amstetten SKU
Heute 18:00 Uhr
1 2.35
X 3.10
2 2.95
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute LIVE: FAC - SKU Amstetten

Die Floridsdorfer treffen an Spieltag 26 der ADMIRAL 2. Liga auf den SKU Amstetten. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der ADMIRAL 2. Liga Runde 26 treffen der FAC und SKU Amstetten aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Wiener belegen den dritten Rang und halten bei 41 Punkten. Damit sind die Floridsdorfer drei Zähler hinter dem Spitzenreiter aus Lustenau.

Zuletzt verlor der FAC 1:3 beim FC Liefering und kassierte damit die zweite Niederlage in Serie.

Die Mostviertler sind ebenso oben dabei und halten bei 40 Punkten und Platz vier. Damit könnten die Amstettner bei einem Sieg den FAC überholen.

In der abgelaufenen Runde musste sich der SKU daheim mit 2:3 gegen SW Bregenz geschlagen geben.

LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

FAC präsentiert neuen Trainer

FAC präsentiert neuen Trainer

2. Liga
3
Bundesliga heute: GAK - SV Ried

Bundesliga heute: GAK - SV Ried

Bundesliga
Europa League LIVE: Celta Vigo - SC Freiburg

Europa League LIVE: Celta Vigo - SC Freiburg

Europa League
"Klubs werden im Long-Run mehr Geld zur Verfügung haben"

"Klubs werden im Long-Run mehr Geld zur Verfügung haben"

2. Liga
18
Start in neue Ära: LAOLA1 hebt LigaZwa auf nächstes Level

Start in neue Ära: LAOLA1 hebt LigaZwa auf nächstes Level

2. Liga
50
Verlässt Austria-Salzburg-Schlüsselspieler den Verein im Sommer?

Verlässt Austria-Salzburg-Schlüsselspieler den Verein im Sommer?

2. Liga
12
ICE Hockey League heute: HC Pustertal - Graz99ers

ICE Hockey League heute: HC Pustertal - Graz99ers

ICE Hockey League

Kommentare

2. Liga SKU Amstetten FAC Wien Fussball