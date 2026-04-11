Die WSG Tirol ist am Samstag am 26. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga in der Qualifikationsgruppe beim Tabellenletzten FC Blau-Weiß Linz zu Gast (ab 19.30 im LIVE-Ticker >>>).

Das Team von Michael Köllner steht eigentlich mit dem Rücken zur Wand, aufgrund der Negativspirale des WAC fehlen aber nur vier Punkte auf das rettende Ufer. Vergangene Runde gab es eine 1:2-Niederlage beim GAK, davor durfte Blau-Weiß immerhin den ersten Qualigruppen-Sieg gegen Ried feiern.

Bei der WSG, mit 18 Punkten auf Rang zehn, läuft es wesentlich besser. Aus den letzten fünf Spielen nahm die Semlic-Elf neun Punkte mit.

Gelingt ein weiterer Sieg, könnten sich die Tiroler klar vom Abstiegsplatz absetzen. In den letzten zwei direkten Duellen gewannen die Wattener gegen BW Linz.

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