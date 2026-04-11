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Bundesliga heute: Silberberger-Debüt gegen Ried

Am Samstag kommt es im Heimspiel gegen Ried zum Debüt des vierten WAC-Trainers in dieser Saison. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Silberberger-Debüt gegen Ried Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Thomas Silberberger feiert am Samstag am 26. Spieltag gegen die SV Ried (ab 17.00 im LIVE-Ticker >>>) sein Comeback in der ADMIRAL Bundesliga.

In der Lavanttal Arena feiert der Tiroler sein Debüt als WAC-Coach. Dabei könnte die Aufgabe rein auf dem Papier nicht größer sein. Mit Ried gastiert nämlich der Qualifikationsgruppen-Erste bei den "Wölfen", die nur vier Punkte vor BW Linz auf dem vorletzten Platz liegen.

Zum Wolfsberger Absturz in der Tabelle kam es aufgrund einer langen Sieglos-Serie. Seit Anfang Dezember gab es keinen Pflichtspiel-Sieg. Ried konnte immerhin zwei Dreier aus den letzten vier Partien einfahren.

Die Bilanz von Silberberger gegen die Innviertler dürfte den Wolfsbergern obendrein nicht unbedingt viel Mut geben: Der Ex-WSG-Trainer gewann nur sechs von 19 Duellen mit der SV Ried. Der WAC selbst verlor die letzten zwei Begegnungen gegen Ried, konnte davor aber drei Mal am Stück gewinnen.

Die Tabelle der Qualifikationsgruppe >>>

LIVE-Ticker:

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