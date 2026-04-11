Der GAK gastiert am Samstag in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Qualifikationsgruppe beim SCR Altach (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Grazer reisen mit drei Siegen in Serie und 19 Punkten als Zweiter an. Altach-Coach Ognjen Zaric, dessen Team mit 18 Punkten auf Rang drei liegt möchte die Steirer überholen.

Mit einem Sieg würde wohl beiden Klubs ein sehr großen Schritt Richtung Klassenerhalt gelingen.

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