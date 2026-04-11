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Heute 17:00 Uhr
NEWS
Bundesliga heute: SCR Altach - GAK
Der Cup-Finalist aus Vorarlberg empfängt in Runde 26 der ADMIRAL Bundesliga den GAK. LIVE-Infos:
Der GAK gastiert am Samstag in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Qualifikationsgruppe beim SCR Altach (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Die Grazer reisen mit drei Siegen in Serie und 19 Punkten als Zweiter an. Altach-Coach Ognjen Zaric, dessen Team mit 18 Punkten auf Rang drei liegt möchte die Steirer überholen.
Mit einem Sieg würde wohl beiden Klubs ein sehr großen Schritt Richtung Klassenerhalt gelingen.