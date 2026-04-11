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Bundesliga heute: SCR Altach - GAK

Der Cup-Finalist aus Vorarlberg empfängt in Runde 26 der ADMIRAL Bundesliga den GAK. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: SCR Altach - GAK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der GAK gastiert am Samstag in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Qualifikationsgruppe beim SCR Altach (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Grazer reisen mit drei Siegen in Serie und 19 Punkten als Zweiter an. Altach-Coach Ognjen Zaric, dessen Team mit 18 Punkten auf Rang drei liegt möchte die Steirer überholen.

Mit einem Sieg würde wohl beiden Klubs ein sehr großen Schritt Richtung Klassenerhalt gelingen.

LIVE-Ticker:

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