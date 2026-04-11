Volley ins Glück! Greil fügt GAK erste Qualigruppen-Niederlage zu

Der SCR Altach feiert in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen wichtigen 1:0-Heimsieg über den GAK.

Matchwinner ist ausgerechnet Patrick Greil, der kurz vor seiner geplanten Auswechslung den entscheidenden Treffer erzielt.

GAK beginnt mutig, Chancen bleiben Mangelware

Die Gäste aus Graz starten engagiert in die Partie und kommen früh zur besten Gelegenheit der ersten Hälfte.

Harakate scheitert in der zehnten Minute mit einem Flachschuss an Altach-Keeper Stojanovic. Auf der Gegenseite lässt Altach ebenfalls eine Topchance liegen. Hristic, der den gesperrten Diawara ersetzt, vertändelt in Minute 14 eine aussichtsreiche Möglichkeit.

In weiterer Folge bleibt das Spiel zwar intensiv, doch beide Teams agieren im letzten Drittel zu ungenau. So geht es torlos in die Pause.

Altach drückt nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel kommen die Hausherren deutlich besser aus der Kabine.

Der eingewechselte Mustapha ist Sekunden nach Wiederanpfiff nahe an seinem ersten Saisontor dran, scheitert jedoch an GAK-Keeper Stolz.

Altach erhöht in der Folge den Druck und schnürt die Gäste rund 15 Minuten lang in deren Hälfte ein, ohne jedoch Kapital daraus zu schlagen.

Greil trifft - statt ausgewechselt zu werden

In der Schlussphase schreibt dann ein Spieler die Geschichte des Spiels, der eigentlich schon vom Platz sollte.

Trainer Ognjen Zaric hatte Patrick Greil bereits zur Auswechslung vorgesehen, Precious Benjamin stand schon bereit.

Doch dann schlägt Greil zu: Nach einem starken Angriff über Massombo und Ouedraogo landet der Ball im Rückraum beim Offensivmann, der volley ins rechte Eck zum 1:0 trifft (77.).

GAK ohne Antwort

In der Schlussphase gelingt es dem GAK nicht mehr, entscheidend zurückzuschlagen.

Die beste Szene hat erneut Harakate, dessen Lattenschuss in der 84. Minute wegen einer Abseitsstellung ohnehin nicht gezählt hätte.

So bringt Altach den knappen Vorsprung souverän über die Zeit.

Altach neuer Tabellenführer

Mit dem Sieg schließt Altach in der Tabelle der Qualifikationsgruppe zur SV Ried auf, beide Teams halten bei 21 Zählern. Beenden beide Mannschaften die Saison mit derselben Punkteanzahl, würde Altach vorgereiht werden.

Der GAK rutscht hingegen nach der ersten Niederlage in der laufenden Quali-Gruppe auf Rang drei ab, hat aber nur zwei Punkte Rückstand auf das Spitzenduo.

Zudem bezwingen die Vorarlberger ihren Angstgegner: Erstmals seit 2007 kann Altach den GAK in der Bundesliga wieder besiegen – die letzten sechs Duelle waren zuvor allesamt sieglos ausgegangen.