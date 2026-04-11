Der Wolfsberger AC und die SV Oberbank Ried trennen sich am 26. Spieltag in der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga mit einem 0:0-Remis.

Dabei erarbeiten sich die Innviertler in einer weitestgehend chancenarmen ersten Halbzeit früh mehr Ballbesitzphasen.

Allerdings sorgt der WAC für die erste Torgefahr. Nicolas Wimmer zwingt Ried-Schlussmann Andreas Leitner nach einer einstudierten Freistoßvariante zur einer Parade (23.). Die größte Torchance vor dem Seitenwechsel verzeichnen aber die Rieder.

Ried scheitert vor der Pause an der Querlatte

Denn WAC-Goalie Nikolas Polster lenkt einen gefährlichen Van Wyk-Schuss geradeso an die Querlatte (32.).

Nach dem Seitenwechsel präsentieren sich vorerst die Rieder etwas aktiver. Ante Bajic kommt zu einem guten Schuss auf das rechte Eck (52.), Emin Kujovic sorgt auf der Gegenseite für einen Schuss aus 20 Metern (64.).

Danach kommen die Wolfsberger zu mehr Ballbesitz. WAC-Joker Erik Kojzek setzt einen Ball nach einem Ballverlust der Innviertler aber knapp über das Tor (74.). Der Druck der Kärntner steigt weiterhin und die Silberberger-Elf wird beinahe belohnt.

Auch der WAC verzweifelt in der Schlussphase an der Latte

Doch Fabian Wohlmuth scheitert nach einem Eckball per Kopf am Querbalken (83.). Für einen Heimsieg reicht es letztlich aber nicht.

Somit bleiben die Wolfsberger auch im neunten Bundesligaspiel in Folge sieglos. Ried verliert indes punktegleich mit Altach (jeweils 21) die Führung in der Qualifikationsgruppe.