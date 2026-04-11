Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC SV Ried SV Ried SVR
Endstand
0:0
0:0 , 0:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WAC verpasst Sieg gegen Ried beim Silberberger-Debüt

Der WAC bleibt beim Trainerdebüt von Silberberger in Wolfsberg weiterhin sieglos. Sowohl die Kärntner als auch die Rieder scheitern an der Querlatte.

WAC verpasst Sieg gegen Ried beim Silberberger-Debüt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Wolfsberger AC und die SV Oberbank Ried trennen sich am 26. Spieltag in der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga mit einem 0:0-Remis.

Dabei erarbeiten sich die Innviertler in einer weitestgehend chancenarmen ersten Halbzeit früh mehr Ballbesitzphasen.

Allerdings sorgt der WAC für die erste Torgefahr. Nicolas Wimmer zwingt Ried-Schlussmann Andreas Leitner nach einer einstudierten Freistoßvariante zur einer Parade (23.). Die größte Torchance vor dem Seitenwechsel verzeichnen aber die Rieder.

Ried scheitert vor der Pause an der Querlatte

Denn WAC-Goalie Nikolas Polster lenkt einen gefährlichen Van Wyk-Schuss geradeso an die Querlatte (32.).

Nach dem Seitenwechsel präsentieren sich vorerst die Rieder etwas aktiver. Ante Bajic kommt zu einem guten Schuss auf das rechte Eck (52.), Emin Kujovic sorgt auf der Gegenseite für einen Schuss aus 20 Metern (64.).

Danach kommen die Wolfsberger zu mehr Ballbesitz. WAC-Joker Erik Kojzek setzt einen Ball nach einem Ballverlust der Innviertler aber knapp über das Tor (74.). Der Druck der Kärntner steigt weiterhin und die Silberberger-Elf wird beinahe belohnt.

Auch der WAC verzweifelt in der Schlussphase an der Latte

Doch Fabian Wohlmuth scheitert nach einem Eckball per Kopf am Querbalken (83.). Für einen Heimsieg reicht es letztlich aber nicht.

Somit bleiben die Wolfsberger auch im neunten Bundesligaspiel in Folge sieglos. Ried verliert indes punktegleich mit Altach (jeweils 21) die Führung in der Qualifikationsgruppe.

Mehr zum Thema

Bundesliga LIVE: Silberberger-Debüt gegen Ried

Bundesliga LIVE: Silberberger-Debüt gegen Ried

Bundesliga
Bundesliga LIVE: SCR Altach - GAK

Bundesliga LIVE: SCR Altach - GAK

Bundesliga
3
Bundesliga heute: Blau-Weiß Linz - WSG Tirol

Bundesliga heute: Blau-Weiß Linz - WSG Tirol

Bundesliga
WAC hofft gegen Ried auf den Silberberger-Effekt

WAC hofft gegen Ried auf den Silberberger-Effekt

Bundesliga
6
Schnauzer-Ranking: Wer hat den ikonischsten Bart?

Schnauzer-Ranking: Wer hat den ikonischsten Bart?

Bundesliga
7
Nachspielzeit-Wahnsinn in Salzburg! LASK vorerst erster Verfolger

Nachspielzeit-Wahnsinn in Salzburg! LASK vorerst erster Verfolger

Bundesliga
68
Bundesliga LIVE: FC Red Bull Salzburg - LASK

Bundesliga LIVE: FC Red Bull Salzburg - LASK

Bundesliga
35

Kommentare

Admiral Bundesliga Wolfsberger AC SV Ried Fussball