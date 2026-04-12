Das 349. Wiener-Derby steht an!

In der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfängt die Wiener Austria in Favoriten den großen Rivalen SK Rapid (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Zweimal trafen die beiden Teams in dieser Saison bereits aufeinander, zweimal setzte sich das Team von Cheftrainer Stephan Helm durch (2:0, 3:1). Gelingt heute der dritte Streich? Oder melden sich die Hütteldorfer zurück?

Das Duell wird in jedem Fall mit großer Spannung erwartet, liegen die beiden Teams in der Tabelle doch nur einen Punkt auseinander. Rapid hat 22 Zähler, die Austria 21.

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