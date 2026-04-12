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Endstand
0:0
0:0 , 0:0
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Nullnummer! Sturm lässt im Steirer-Derby Punkte liegen

Die Grazer beißen sich an Hartberg die Zähne aus und verpassen es, die Tabellenführung auszubauen.

Nullnummer! Sturm lässt im Steirer-Derby Punkte liegen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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In der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommt der SK Sturm gegen den TSV Hartberg nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Das Steirer-Duell endet 0:0.

Schwache erste Hälfte

In der ersten Halbzeit werden den Fans in Graz-Liebenau nur wenige Offensivaktionen geboten. Hartberg steht tief, Sturm tut sich schwer, den erwarteten tiefen Block der Oststeirer zu bespielen. Die beste Chance hat Jatta (26.), dessen Schuss neben das Tor von Helac geht, der im Steirer-Duell den gesperrten Ritzy Hülsmann ersetzt.

Hartberg setzt immer wieder Nadelstiche nach vorne, kann in den ersten 45 Minuten aber keinen Schuss auf das Sturm-Tor verbuchen. So geht es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Hartberg mit Drangphase, Sturm im Glück

Der Grundtenor des Spiels verändert sich auch zu Beginn des zweiten Abschnitts nicht. Nach etwas mehr als einer Stunde wird das Tempo erhöht. Es beginnt die beste Phase der Hartberger. Doch zunächst kann Heil den Ball nach einem Konter nicht im Tor unterbringen (68.). Danach gibt es im Sturm-Strafraum Elfer-Reklamationen. Doch Simsek wertet ein Handspiel Jattas nicht als strafbar (70.).

Und auch in der darauffolgenden Szene darf Hartberg nur kurz jubeln. Nach dem Corner steigt Schopp am höchsten und versenkt den Ball im Tor. Doch Schiedsrichter Simsek verweigert dem Treffer wegen eines Schubsers von Schopp gegen Mitchell die Gültigkeit (72.).

In weiterer Folge fordert Sturm mehrmals Elfmeter, bekommt aber keinen Strafstoß und muss sich am Ende mit nur einem Punkt begnügen. Damit schrumpft der Vorsprung auf Verfolger LASK vor dem direkten Duell auf zwei Punkte.

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