Johannes Eggestein muss beim 349. Wiener Derby zuschauen.

Überraschenderweise steht der deutsche Stürmer für das Heimspiel (zum LIVE-Ticker >>>) gegen den großen Rivalen aus Hütteldorf nicht im Kader. Vor der Partie erklärt Eggestein selbst seine Abwesenheit.

Seit Donnerstag habe er Probleme am hinteren Oberschenkel. "Ich hab' mir im Training einen kleinen Muskelfaserriss zugezogen", sagt der Austria-Spieler am "Sky"-Mikro.

Fehlt Eggestein nur im Derby?

Wie lange der 27-Jährige ausfällt, bleibt abzuwarten. Eggestein ist aber immerhin optimistisch und hofft, dass er nur im Derby fehlen werde. "Man kann es immer schwer prognostizieren, aber ich werde hart daran arbeiten, dass ich im nächsten Spiel wieder da bin."

Eggestein hat jedenfalls Vertrauen in seinen Ersatz Kelvin Boateng, der im Derby also zu seiner Startelfpremiere für den FAK kommt. "Im Fußball ist niemand unersetzbar. Eine Stärke unseres Teams ist, dass wir Ausfälle immer wieder aufgefangen haben. Die Jungs werden das dieses Spiel auch wieder machen. Da schaue ich sehr positiv aufs Spiel", so der Stürmer.