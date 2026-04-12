Der SK Sturm Graz empfängt am Sonntag (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) den TSV Hartberg.

Die Rollen sind vor der Partie klar verteilt. Die "Blackies" sind Tabellenführer, Hartberg hingegen liegt mit neun Punkten Rückstand auf dem sechsten und damit letzten Platz der Meistergruppe.

Die bisherigen beiden Saisonduelle gingen ebenfalls jeweils knapp mit 1:0 an den Favoriten aus Graz.

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