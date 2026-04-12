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Bundesliga heute: SK Sturm Graz - TSV Hartberg

Der Tabellenführer empfängt den Tabellensechsten. Die "Blackies" wollen gegen Hartberg den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung machen. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: SK Sturm Graz - TSV Hartberg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Sturm Graz empfängt am Sonntag (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) den TSV Hartberg.

Die Rollen sind vor der Partie klar verteilt. Die "Blackies" sind Tabellenführer, Hartberg hingegen liegt mit neun Punkten Rückstand auf dem sechsten und damit letzten Platz der Meistergruppe.

Die bisherigen beiden Saisonduelle gingen ebenfalls jeweils knapp mit 1:0 an den Favoriten aus Graz.

LIVE-Ticker:

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