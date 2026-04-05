Wahnsinn in Linz! LASK feiert Kantersieg über die Wiener Austria

Der LASK feiert in der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Meistergruppe einen 4:1-Kantersieg gegen die Wiener Austria.

Für die Linzer gibt es einen Traumstart zu bejubeln. Keba Cisse köpft die Heimischen nach einer Usor-Flanke bei einem kurz ausgeführten Eckball zur 1:0-Führung (4.).

Daraufhin folgen äußerst bittere Minuten für die Wiener. Tin Plavotic bekommt nach einem VAR-Check wegen Handspiels vor dem Strafraum eine glatte Rote Karte und die Linzer erhalten die Chance auf einen weiteren Treffer mit einem Freistoß (11.).

LASK nutzt die Feldüberlegenheit postwendend mit zwei Toren aus

Genau diesen Freistoß setzt Kasper Jörgensen zum 2:0 ins Netz (12.). Lediglich eine Minute danach schiebt Moses Usor sogar zur 3:0-Führung ein.

Für die Wiener ist es ein Negativrekord. Erstmals kassiert die Austria nach 13 Minuten in einem Bundesliga-Spiel sagenhafte drei Gegentreffer. Doch es folgt, trotz der Unterzahl, eine rasche Reaktion. Taeseok Lee verkürzt aus 18 Metern zum 1:3 (16.).

Linzer bauen die Führung noch vor der Pause wieder aus

Noch vor dem Seitenwechsel sorgt der LASK aber wieder für einen Drei-Tore-Vorsprung. Sasa Kalajdzic nutzt eine Andrade-Flanke per Kopf zum 4:1 aus (32.).

Auch nach dem Seitenwechsel kontrollieren die Gastgeber das Spielgeschehen. Kalajdzic scheitert zunächst per Kopf an der Oberkante der Querlatte (52.), ehe Aleksandar Dragovic auf der Linie einen Kalajdzic-Schuss an die Latte lenkt (57.).

Daraufhin schonen die Linzer mit kontrollierten Angriffen ihre Kräfte. Auf der Gegenseite verhindern die Wiener immerhin ein Debakel.

Daher jubelt der LASK im dritten Spiel über den ersten Sieg in der Meisterrunde. Für die Austria ist es nach dem Erfolg in Hartberg die zweite Pleite nach der Punkteteilung.