LASK LASK ASK FK Austria Wien FK Austria Wien FAK
Endstand
4:1
4:1 , 0:0
  • Modou Keba Cisse
  • Kasper Joergensen
  • Moses Usor
  • Sasa Kalajdzic
  • Lee Taeseok
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Bundesliga LIVE: LASK - Austria Wien

In der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem Dritten und Fünften der Meistergruppe. LIVE-Infos:

Bundesliga LIVE: LASK - Austria Wien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Auch am Ostersonntag rollt der Ball in der ADMIRAL Bundesliga! In Linz treffen der LASK und die Wiener Austria aufeinander (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der LASK ist mit 19 Punkten Fünter der Meistergruppe, die Austria rangiert mit 21 Zählern auf Rang drei hinter Sturm (23) und Rapid (22).

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer verspricht ein "Feuerwerk" mit aggressivem Pressing. Austria-Coach Stephan Helm kontert mit folgender Kampfansage: "Wir riechen Blut. Wir sind hier die Jäger."

Das letzte Aufeinandertreffen in Linz (August 2025) entschied der LASK mit 2:1 für sich. Vor voraussichtlich 19.000 Zuschauern ist Hochspannung garantiert.

LASK - Austria Wien im LIVE-Ticker:

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