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Bundesliga LIVE: LASK - Austria Wien
In der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem Dritten und Fünften der Meistergruppe. LIVE-Infos:
Auch am Ostersonntag rollt der Ball in der ADMIRAL Bundesliga! In Linz treffen der LASK und die Wiener Austria aufeinander (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Der LASK ist mit 19 Punkten Fünter der Meistergruppe, die Austria rangiert mit 21 Zählern auf Rang drei hinter Sturm (23) und Rapid (22).
LASK-Trainer Dietmar Kühbauer verspricht ein "Feuerwerk" mit aggressivem Pressing. Austria-Coach Stephan Helm kontert mit folgender Kampfansage: "Wir riechen Blut. Wir sind hier die Jäger."
Das letzte Aufeinandertreffen in Linz (August 2025) entschied der LASK mit 2:1 für sich. Vor voraussichtlich 19.000 Zuschauern ist Hochspannung garantiert.