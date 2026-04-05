Bundesliga LIVE: LASK - Austria Wien

Auch am Ostersonntag rollt der Ball in der ADMIRAL Bundesliga! In Linz treffen der LASK und die Wiener Austria aufeinander (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der LASK ist mit 19 Punkten Fünter der Meistergruppe, die Austria rangiert mit 21 Zählern auf Rang drei hinter Sturm (23) und Rapid (22).

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer verspricht ein "Feuerwerk" mit aggressivem Pressing. Austria-Coach Stephan Helm kontert mit folgender Kampfansage: "Wir riechen Blut. Wir sind hier die Jäger."

Das letzte Aufeinandertreffen in Linz (August 2025) entschied der LASK mit 2:1 für sich. Vor voraussichtlich 19.000 Zuschauern ist Hochspannung garantiert.

LASK - Austria Wien im LIVE-Ticker: