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Endstand
1:21:0 , 0:2
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Elias Havel
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Karim Konate
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Sota Kitano
NEWS
Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - Red Bull Salzburg
Am 25. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga fordern die Hartberger die wankenden "Bullen" heraus. LIVE-Infos:
Auch am Ostersonntag rollt der Ball in der ADMIRAL Bundesliga! Hartberg empfängt den FC Red Bull Salzburg (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Hartberg liegt mit 17 Punkten auf Platz sechs und könnte mit einem Sieg die viertplatzierten Salzburger (19 Punkte) überholen.
Hartberg-Trainer Manfred Schmid sagt: "Salzburg ist Favorit, aber wir haben nichts zu verlieren – das ist unser WM-Finale."
Salzburg-Coach Daniel Beichler meint: "Hartberg wird kämpfen wie die Löwen, aber wir haben vor niemandem Angst. Drei Punkte, defensiv die Null halten – das ist der Auftrag."