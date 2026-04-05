TSV Hartberg TSV Hartberg HTB Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Endstand
1:2
1:0 , 0:2
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Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - Red Bull Salzburg

Am 25. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga fordern die Hartberger die wankenden "Bullen" heraus. LIVE-Infos:

Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - Red Bull Salzburg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Auch am Ostersonntag rollt der Ball in der ADMIRAL Bundesliga! Hartberg empfängt den FC Red Bull Salzburg (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Hartberg liegt mit 17 Punkten auf Platz sechs und könnte mit einem Sieg die viertplatzierten Salzburger (19 Punkte) überholen.

Hartberg-Trainer Manfred Schmid sagt: "Salzburg ist Favorit, aber wir haben nichts zu verlieren – das ist unser WM-Finale."

Salzburg-Coach Daniel Beichler meint: "Hartberg wird kämpfen wie die Löwen, aber wir haben vor niemandem Angst. Drei Punkte, defensiv die Null halten – das ist der Auftrag."

TSV Hartberg - Red Bull Salzburg im LIVE-Ticker:

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