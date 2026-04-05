Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - Red Bull Salzburg

Auch am Ostersonntag rollt der Ball in der ADMIRAL Bundesliga! Hartberg empfängt den FC Red Bull Salzburg (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Hartberg liegt mit 17 Punkten auf Platz sechs und könnte mit einem Sieg die viertplatzierten Salzburger (19 Punkte) überholen.

Hartberg-Trainer Manfred Schmid sagt: "Salzburg ist Favorit, aber wir haben nichts zu verlieren – das ist unser WM-Finale."

Salzburg-Coach Daniel Beichler meint: "Hartberg wird kämpfen wie die Löwen, aber wir haben vor niemandem Angst. Drei Punkte, defensiv die Null halten – das ist der Auftrag."

TSV Hartberg - Red Bull Salzburg im LIVE-Ticker: