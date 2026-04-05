SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Endstand
0:2
0:1 , 0:1
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Bundesliga LIVE: Spitzenspiel SK Rapid - SK Sturm Graz

Am 25. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga empfängt der SK Rapid den SK Sturm zum Duell um die Tabellenspitze. LIVE-Infos:

Bundesliga LIVE: Spitzenspiel SK Rapid - SK Sturm Graz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Spitzenspiel in der ADMIRAL Bundesliga am Ostersonntag! Der SK Rapid trifft zuhause auf Sturm Graz (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Hütteldorfer konnten zuletzt zwei Siege gegen Red Bull Salzburg und den LASK feiern. Damit liegen die Grün-Weißen aktuell mit 22 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz.

Die einzige Mannschaft, die aktuell noch vor Rapid in der Tabelle steht, ist der SK Sturm. Die Grazer haben mit 23 Punkten aktuell einen mehr als die Wiener am Kpnto und lachen von der Tabellenspitze.

Für die "Balckies" gab es zuletzt einen klaren Sieg über die Wiener Austria, darauf folgte ein 1:1-Unentschieden gegen Red Bull Salzburg.

In den zwei Duellen der aktuellen Saison gab es jeweils einen knappen 2:1-Sieg von Rapid.

SK Rapid - SK Sturm Graz im LIVE-Ticker:

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