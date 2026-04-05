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Elias Havel
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Karim Konate
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Sota Kitano
Blitz-Doppelschlag! Salzburg beendet in Hartberg Sieglos-Serie
Die "Bullen" sind auf Kurs Richtung nächster Enttäuschung, ehe zwei Tore binnen etwas mehr als einer Minute die Begegnung drehen.
Der FC Red Bull Salzburg kann doch noch Fußballspiele gewinnen!
Beim TSV Hartberg drehen die "Bullen" am 25. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg um und dürfen damit erstmals nach fünf sieglosen Pflichtspielen wieder über einen vollen Erfolg jubeln.
Havel trifft erstmals seit fast vier Monaten
Dabei sieht es für Salzburg erneut lange nicht gut aus. Yorbe Vertessen lässt in Halbzeit eins gleich mehrere Möglichkeiten aus, die Rechnung bekommt der Vizemeister in Form von Elias Havel präsentiert.
Der Hartberg-Goalgetter steht nach einer guten halben Stunde an der Strafraumgrenze völlig frei und wird dort von Jed Drew bedient, Havel schiebt trocken zu seinem ersten Treffer seit Runde 17 ein (30.).
Salzburg wirkt danach noch mehr verunsichert, Coach Daniel Beichler reagiert zur Pause und bringt unter anderem den wieder fitten Stefan Lainer ins Spiel.
Spiel in 68 Sekunden gedreht
Dieser kommt nach nur wenigen Minuten zu einem Abschluss nach einem weiten Einwurf, der Ball bleibt etwas glücklich bei Karim Konate hängen und der Ivorer hämmert die Kugel eiskalt unter die Latte - 1:1 (56.).
Nur 68 Sekunden später muss Hartberg-Schlussmann Tom Ritzy Hülsmann die Kugel schon wieder aus dem Netz fischen. Nach einem guten Umschaltmoment wird Sota Kitano ideal von Edmund Baidoo bedient, und der Japaner dreht die Partie aus spitzem Winkel binnen kürzester Zeit (58.).
Danach drücken die Salzburger auf das dritte Tor: Zunächst lässt Baidoo den Ball vor dem leeren Tor verspringen (68.), dann köpft Jannik Schuster nach einer Ecke direkt auf Hülsmann (72.).
Einmal VAR contra, einmal pro Salzburg
Ein Schuss des eingewechselten Kerim Alajbegovic zappelt kurz darauf im Hartberger Netz (74.), der Treffer wird nach minutenlanger Überprüfung allerdings wegen eines Stürmerfouls von Schuster in der Entstehung einkassiert.
Der Ball ist kaum wieder im Spiel, ehe sich der VAR wieder einschaltet. Lukas Spendlhofer zieht eine Notbremse gegen den durchstartenden Konate und wird vom Platz gestellt (83.).
Trotz der Unterzahl sind es die Hartberger, die in der Schlussphase gefährlich werden. Lukas Pazourek trifft einen Volley zwar nicht perfekt, per Aufsetzer landet der Ball aber an der Latte. Alexander Schlager im Salzburger Tor wäre nicht mehr rangekommen (86.).
In der Nachspielzeit muss Schlager bei einem Kopfball von Marco Hoffmann retten (90.+3). Schlussendlich fallen aber da wie dort keine Tore mehr.
Durch den Dreier springt Salzburg vorerst auf Rang zwei der Tabelle. Hartberg bleibt das Schlusslicht der Meistergruppe.