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Endstand
3:20:1 , 3:1
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Kingstone Mutandwa
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Kingstone Mutandwa
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Kingstone Mutandwa
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Patrick Greil
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Mohamed Ouedraogo
NEWS
Bundesliga LIVE: SV Ried - SCR Altach
Die Innviertler empfangen zum Auftakt der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga den SCR Altach. LIVE-Infos:
Nach der Länderspielpause rollt der Ball in der ADMIRAL Bundesliga wieder! Zum Auftakt der 25. Runde treffen die SV Ried und SCR Altach aufeinander (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Es ist das "Topspiel" der Qualifikations-Gruppe. Altach rangiert mit 18 Punkten auf Rang eins, die Innviertler lauern nur einen Punkt dahinter.
Taktisch erwartet man ein Duell zwischen Rieds defensiver Kompaktheit und Altachs schnellen Konterangriffen.