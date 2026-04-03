Nach der Länderspielpause rollt der Ball in der ADMIRAL Bundesliga wieder! Zum Auftakt der 25. Runde treffen die SV Ried und SCR Altach aufeinander (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Es ist das "Topspiel" der Qualifikations-Gruppe. Altach rangiert mit 18 Punkten auf Rang eins, die Innviertler lauern nur einen Punkt dahinter.

Taktisch erwartet man ein Duell zwischen Rieds defensiver Kompaktheit und Altachs schnellen Konterangriffen.

SV Ried - SCR Altach im LIVE-Ticker: