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2. Liga im LIVE-Stream: Alle Spiele der 23. Runde

In Runde 23 der ADMIRAL 2. Liga finden gleich sechs Partien um 18 Uhr statt. LIVE-Konferenz:

2. Liga im LIVE-Stream: Alle Spiele der 23. Runde
Textquelle: © LAOLA1
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Nach der Länderspielpause rollt der Ball in der ADMIRAL 2. Liga wieder. Um 18 Uhr stehen gleich sechs interessante Spiele am Programm, unter anderem geht es im Tabellenkeller um wichtige Punkte:

Austria Salzburg - SW Bregenz (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

First Vienna FC - SV Kapfenberg (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

FC Hertha Wels - Austria Klagenfurt (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

SK Rapid II - FAC (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

SKU Amstetten - Young Violets (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

Sturm Graz II - SKN St. Pölten (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

LIVE-Konferenz:

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