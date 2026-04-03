2. Liga im LIVE-Stream: Alle Spiele der 23. Runde

Nach der Länderspielpause rollt der Ball in der ADMIRAL 2. Liga wieder. Um 18 Uhr stehen gleich sechs interessante Spiele am Programm, unter anderem geht es im Tabellenkeller um wichtige Punkte:

Austria Salzburg - SW Bregenz (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

First Vienna FC - SV Kapfenberg (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

FC Hertha Wels - Austria Klagenfurt (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

SK Rapid II - FAC (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

SKU Amstetten - Young Violets (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

Sturm Graz II - SKN St. Pölten (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

LIVE-Konferenz: