Grazer AK Grazer AK GAK FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
  • Alexander Hofleitner
  • Ramiz Harakate
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Bundesliga LIVE: GAK - Blau-Weiß Linz

Die Linzer stehen im Duell mit dem GAK bereits unter großem Druck und müssen eigentlich punkten. LIVE:

Bundesliga LIVE: GAK - Blau-Weiß Linz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am 25. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga kommt es in der Qualifikationsgruppe zum Duell zwischen dem GAK und Blau-Weiß Linz (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Der GAK, aktuell Dritter mit 16 Punkten und zwei Siegen in Folge, geht selbstbewusst ins Heimspiel. Ihre Top-Scorer sind Ramiz Harakate (9 Tore, 4 Assists) und Daniel Maderner (6 Tore).

Die Gäste aus Linz kämpfen als Tabellenletzter mit zehn Punkten ums Überleben. Sie warten seit acht Auswärtsspielen auf einen Sieg.

Das letzte Duell im September 2025 gewann Blau-Weiß Linz mit 3:0.

LIVE-Ticker:

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