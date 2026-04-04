Bundesliga LIVE: GAK - Blau-Weiß Linz

Am 25. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga kommt es in der Qualifikationsgruppe zum Duell zwischen dem GAK und Blau-Weiß Linz (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Der GAK, aktuell Dritter mit 16 Punkten und zwei Siegen in Folge, geht selbstbewusst ins Heimspiel. Ihre Top-Scorer sind Ramiz Harakate (9 Tore, 4 Assists) und Daniel Maderner (6 Tore).

Die Gäste aus Linz kämpfen als Tabellenletzter mit zehn Punkten ums Überleben. Sie warten seit acht Auswärtsspielen auf einen Sieg.

Das letzte Duell im September 2025 gewann Blau-Weiß Linz mit 3:0.

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