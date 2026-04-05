Von Sturm zu Rapid und umgekehrt - die direkten Überläufer

Zwischen Rapid und Sturm hat sich über Jahrzehnte eine Rivalität auf sportlicher Ebene entwickelt.

Einige der Spieler, die zwischen den Rivalen wechselten, zogen den Unmut der Fans auf sich. Selbst brennende Trikots und ein Schweinekopf waren die Folge.

LAOLA1 hat sich vor dem Bundesliga-Gipfeltreffen (Sonntag, ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker) die Transfers der vergangenen drei Jahrzehnte und ihre Begleitumstände angesehen.