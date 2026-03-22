Rekordstart und viele Tore! Rapid springt auf Platz zwei

Zum Abschluss der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga schlägt der SK Rapid den LASK erstmals in dieser Saison. Die Hütteldorfer gewinnen mit 4:2 und sind nun erster Verfolger von Sturm Graz.

Der Start verläuft blitzartig, schon nach etwa 30 Sekunden fängt Samuel Adeniran einen fatalen Fehlpass von Serge-Philippe Raux-Yao ab. Sein Abschluss ins lange Eck ist fantastisch, keine Chance für Niklas Hedl im Rapid-Tor.

Nur zwei Minuten später haben die Hütteldorfer den ersten Eckball, Matthias Seidl schlägt ihn aufs lange Eck, wo Jakob Schöller ganz allein steht und per Kopf für den umgehenden Ausgleich sorgt (3.).

Es steht 1:1 nach gerade mal zweieinhalb Minuten - das gab es in der Bundesliga seit Beginn der Datenaufzeichnungen noch nie!

Bolla bringt Rapid voran

Danach ist das Tempo etwas draußen, die nächste gefährliche Chance hat aber wieder Rapid - Nikolaus Wurmbrand scheitert an Lukas Jungwirth. Wenig später muss sich Hedl nach einem Schuss von Moses Usor strecken, ehe Rapid in Führung geht.

Über Janis Antiste spielen sich die Grün-Weißen auf der linken Seite nach vorne, Jannes Horn mit dem perfekten Zuspiel und Bendeguz Bolla lässt Jungwirth aus kurzer Distanz keine Chance (33.).

Der LASK kann danach nicht zulegen, stattdessen kommen Wurmbrand und Andreas Weimann knapp vor der Pause dem dritten Rapid-Tor nahe.

Bolla beim Elfmeter souverän

Nach dem Seitenwechsel kommt zunächst die Kühbauer-Elf gut rein, Adeniran zwingt Hedl zu einer Parade, steht dabei aber wohl im Abseits. Insgesamt tut sich der LASK an diesem Tag aber schwer, und so können die Wiener den nächsten Höhepunkt setzen.

Joao Victor Tornich ist nach einem Eckball mit der Hand am Ball, den fälligen Strafstoß verwandelt Bolla souverän zum Doppelpack (65.).

Auch Schlussphase bietet Tore

Die Oberösterreicher reagieren zunächst mit einem Schuss von Melayro Bogarde, der neben das Tor geht.

In der 79. Minute schlägt dann aber Andres Andrade eine gute Flanke von der linken Seite, Adeniran leitet per Kopf leicht weiter und Usor trifft ebenfalls per Kopf in die Maschen.

Rapid findet aber wieder eine gute Antwort, Seidl mit einem platzierten Schuss, über den Weimann gekonnt drüber springt - es steht 4:2 (85.).

Dabei bleibt es dann auch, mit dem Sieg springt Rapid in der Tabelle auf Rang zwei und liegt nur noch einen Punkt hinter Sturm Graz. Nach der Länderspielpause kommt es zwischen den Spitzenduo zum direkten Duell um die Tabellenführung.

Der LASK rutscht dagegen auf Platz fünf zurück.