GAK feiert Kantersieg am Tivoli

In der 24. Runde der AMIRAL Bundesliga setzt sich der GAK in der Qualifikationsgruppe nach anfänglichem Rückstand am Tivoli gegen die WSG Tirol noch mit 5:1 durch.

Harakate schnürt einen Doppelpack, Italiano sogar einen Hattrick. Schlussendlich hat die WSG keine Chance gegen stark auftretende Grazer.

GAK schnell in Rückstand

Die WSG startet aktiver in die Partie und belohnt sich nach gut 20 Minuten: Frederiksen bringt die Tiroler verdient mit 1:0 in Führung.

Der GAK benötigt etwas Anlaufzeit, findet dann aber zunehmend besser ins Spiel. Italiano gleicht mit einem technisch sauberen Schuss zum 1:1 aus (23.). Danach kippt die Begegnung spürbar in Richtung der Grazer. Die WSG-Defensive wirkt einen Moment unaufmerksam, übersieht im schnellen Umschaltspiel den freistehenden Harakate, der eiskalt zur 2:1-Führung trifft (39.).

Zwar bleibt die WSG ihrem hohen Pressing treu, doch nach dem Rückstand wirkt das Team verunsichert. Der GAK erspielt sich bis zur Pause weitere gute Szenen und präsentiert sich insgesamt stabiler.

Hattrick und Doppelpacker zum Kantersieg

Der GAK startet konzentriert in die zweite Hälfte und bleibt das klar gefährlichere Team. Nach einem VAR-Entscheid gibt es Elfmeter, den Harakate souverän zum 3:1 verwandelt (57.).

Die WSG versucht mit mehreren Wechseln, neue Impulse zu setzen, bleibt aber offensiv zu harmlos. Der GAK hingegen bleibt effizient. Italiano nutzt einen abgewehrten Ball nach einer Ecke und erhöht sehenswert auf 4:1 (65.).

Die Tiroler verlieren defensiv zunehmend die Ordnung, ein Handspiel führt zum nächsten Strafstoß, den erneut Italiano verwandelt und damit seinen Hattrick perfekt macht (85.).

In der Schlussphase kontrolliert der GAK das Geschehen, während die WSG trotz bemühtem Anlaufen zu keiner echten Chance mehr kommt. Und so treten die Grazer mit drei Punkten im Gepäck und einem 5:1-Auswärtssieg ihre Heimreise an.